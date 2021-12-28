Може зупинитись транспорт: рятувальники попередили про небезпеку на узбережжі Азовського моря

Може зупинитись транспорт: рятувальники попередили про небезпеку на узбережжі Азовського моря

Рятувальники оголосили про ІІІ рівень небезпеки через ожеледицю.

Через сильну ожеледицю на узбережжі Азовського моря та у порту Маріуполя рятувальники попередили про "червоний" рівень небезпеки.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники зазначили, що вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполя очікується сильна ожеледиця. Через це оголошено про ІІІ рівень небезпеки - "червоний".

"Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Україну накрив мороз, сніг та крижаний дощ у різних регіонах. Через погіршення погодних умов рух на дорогах в окремих регіонах сповільнився або взагалі зупинився, через ожеледицю трапляються масові ДТП, а таксисти ставлять скажені ціни.

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