Може зупинитись транспорт: рятувальники попередили про небезпеку на узбережжі Азовського моря

Рятувальники оголосили про ІІІ рівень небезпеки через ожеледицю.
Через сильну ожеледицю на узбережжі Азовського моря та у порту Маріуполя рятувальники попередили про "червоний" рівень небезпеки.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники зазначили, що вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполя очікується сильна ожеледиця. Через це оголошено про ІІІ рівень небезпеки - "червоний".
"Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
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Україну накрив мороз, сніг та крижаний дощ у різних регіонах. Через погіршення погодних умов рух на дорогах в окремих регіонах сповільнився або взагалі зупинився, через ожеледицю трапляються масові ДТП, а таксисти ставлять скажені ціни.
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