"Можемо пострибати, потанцювати, якщо потрібно додатково": Кулеба жорстко висловився про позицію Угорщини щодо України

Результати України потрібно реєструвати та приймати.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба щодо позиції Угорщини відносно України зазначив, що результат реформ нашої держави потрібно реєструвати та приймати.
Про це він заявив на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, пише “Радіо Свобода”.
“Ми можемо пострибати, потанцювати, якщо це потрібно додатково. Але я вважаю, що потрібно чесно грати гру. Якщо нам говорять щось зробити, і ми це робимо, це має бути зареєстровано як результат, і прийнято, та служити основою для прийняття рішень”, - наголосив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що Кулеба, заявив, що зустріч Європейської Ради на рівні лідерів країн-членів ЄС 14-15 грудня буде дуже складною. Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті Євросоюзу.
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