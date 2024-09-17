Можемо сидіти не лише без світла: експерт назвав песимістичний сценарій на зиму

Експерт не виключає, що у разі припинення транзиту російського газу у січні-лютому Україна може зіткнутися з необхідністю запровадження графіків постачання газу.

Цієї зими, яка може стати найскладнішою за всі роки незалежності, на українців можуть чекати не лише відключення світла, але й графіки постачання газу.

Таку думку висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE.

Також читайте Зеленська повідомила, чи відключають світло в їхній оселі

За його словами, ситуація, що була у липні, коли елекрики могло не бути по 12 годин на добу, – це оптимістичний сценарій для грудня, січня та лютого. Він уточнив, що все буде залежати від того, яка буде температура повітря. Навіть якщо зима виявиться відносно теплою, без відключень електрики не обійтися, вважає Корольчук.

Експерт також звернув увагу на ситуацію з газопостачанням.

"Ситуація з газом може бути кращою. Його, як і в попередні роки, може вистачати. Єдине питання: якщо транзит російського газу буде завершений, то з січня-лютого Україна може зіткнутися з необхідністю введення графіків постачання газу. Можуть бути графіки постачання газу, на зразок графіків постачання електрики. Чергуватися в певні періоди. Але це – песимістичний прогноз", – каже Корольчук.

Раніше голова Міненерго Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.