Можливе обмеження повноважень ТЦК: на які проблеми вказали в Раді

На думку нардепа, цивільні органи, такі як ЦНАПи, просто не справляться з функціями військкоматів. Зокрема, через кадрову проблему.

Функції ТЦК не потрібно передавати до ЦНАПів (Центр надання адміністративних послуг), бо ЦНАПи не справляться з такими обов'язками, а їхні працівники будуть просто звільнятися.

Таку думку висловив народний депутат України Олег Дунда в ефірі "Київ24", коментуючи заяву свого колеги Єгора Чернєва про можливість обмежити повноваження військкоматів.

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"Я хочу своїм колегам нагадати сумнозвісну картинку десь 2 місяці тому, коли аналог ЦНАПу в Варшаві, де приходили наші громадяни, які не хочуть служити і втекли за кордон, і що вони зробили з нашими бідними дівчатками, які працюють в ЦНАПі. Ну як ми це собі вбачаємо? Тобто ті функції, які мають виконувати ТЦК, буде виконувати дівчинка 25-ти років, яка працює в ЦНАПі, яка коли записувалася на цю роботу, не передбачала, що їй потрібно буде працювати з мобілізованими, проводити всю ту процедуру, яку не спромігся зробити ТЦК. У нас буде масове звільнення працівників ЦНАПу. Вони на це не погоджувалися.

Ми будемо знов бачити картинку, як матом обкладають цих бідних дівчат під час проведення процедури тих функцій, які передбачалися за ТЦК. З моєї точки зору, це не дуже правильний напрямок дій і перекладання повноважень не потрібно", – каже депутат.

Водночас, Олег Дунда певен, що потрібно переглянути кадровий склад ТЦК і "навести там лад з інструкціями і порядком виконання цих інструкцій".

Раніше нардеп Єгор Чернєв розповів, що у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.

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