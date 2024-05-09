Можливі аварійні відключення світла для населення: чи діятимуть графіки для усіх областей

Через значний дефіт, який виник на тлі постійних російських атак, будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості, а також, можливі, аварійні відключення світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

"В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною", - наголосили в енергетичній компанії.

Зазначається, що для уникнення відключень побутових споживачів диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту, серед яких - імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

"Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів. БУДЬ ЛАСКА, СПОЖИВАЙТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ОЩАДЛИВО, ОСОБЛИВО З 18:00 ДО 24:00", - закликали в "Укренерго".

Як повідомляли раніше, Україні знову загрожують блекаути через російські масовані атаки по енергосистемі. Коли повідомлять нові графіки відключень.

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