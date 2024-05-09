Можливі аварійні відключення світла для населення: чи діятимуть графіки для усіх областей

Для уникнення відключень побутових споживачів диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту.
Через значний дефіт, який виник на тлі постійних російських атак, будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості, а також, можливі, аварійні відключення світла для побутових споживачів.
Про це повідомляє "Укренерго".
"В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною", - наголосили в енергетичній компанії.
Зазначається, що для уникнення відключень побутових споживачів диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту, серед яких - імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.
"Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів. БУДЬ ЛАСКА, СПОЖИВАЙТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ОЩАДЛИВО, ОСОБЛИВО З 18:00 ДО 24:00", - закликали в "Укренерго".
Як повідомляли раніше, Україні знову загрожують блекаути через російські масовані атаки по енергосистемі. Коли повідомлять нові графіки відключень.
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