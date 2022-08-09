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Можливі лише в режимі фейкових новин: Данілов висловився про "референдуми" в окупованих регіонах

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Можливі лише в режимі фейкових новин: Данілов висловився про "референдуми" в окупованих регіонах

Фото: ТСН.ua

На окупованих Росією українських територіях росіяни готуються до проведення псевдореферендумів. 

Втім, гауляйтери не можуть сформувати "органи управління" в окупованих регіонах. Саме тому можливе лише фальшиве проведення так званих "референдумів".

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов. 

За його словами, Москва не має ресурсів створити навіть видимість проведення так званих "референдумів".

"Російській Федерації не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин", - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, аби мати хоч якісь "голоси" жителів Херсонщини на псевдореферендумі, окупанти хочуть їх "купити". Загарбники обіцяють по 10 тис. рублів. Також окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди.

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