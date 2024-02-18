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Можливі причини втрати Авдіївки та диверсія партизан у Росії: головні новини ночі 18 лютого 2024 року

Можливі причини втрати Авдіївки та диверсія партизан у Росії: головні новини ночі 18 лютого 2024 року

Партизани здійснили диверсію в Росії, щоб помститися за Авдіївку / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • В ISW розповіли, що саме дозволило російським військам захопити Авдіївку Читати далі –>
  • Помста за Авдіївку: партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі Читати далі –>
  • Військовий експерт розповів, навіщо РФ накопичує сили на півдні та що планує робити після боїв за Авдіївку Читати далі –>
  • "Ми нічого цим вбивцям не віддамо": Зеленський під час розмови з Байденом висловив переконання у поверненні Авдіївки Читати далі –>
  • Байден назвав причиною виходу з Авдіївки скорочення боєприпасів внаслідок бездіяльності Конгресу Читати далі –>

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