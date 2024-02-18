Можливі причини втрати Авдіївки та диверсія партизан у Росії: головні новини ночі 18 лютого 2024 року

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В ISW розповіли, що саме дозволило російським військам захопити Авдіївку Читати далі –>

Помста за Авдіївку: партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі Читати далі –>

Військовий експерт розповів, навіщо РФ накопичує сили на півдні та що планує робити після боїв за Авдіївку Читати далі –>

"Ми нічого цим вбивцям не віддамо": Зеленський під час розмови з Байденом висловив переконання у поверненні Авдіївки Читати далі –>

Байден назвав причиною виходу з Авдіївки скорочення боєприпасів внаслідок бездіяльності Конгресу Читати далі –>

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