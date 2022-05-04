Можливі провокації "виряджених" підрозділів: у Токмаку росіяни масово перевдягаються у форму ЗСУ

Можливі провокації "виряджених" підрозділів: у Токмаку росіяни масово перевдягаються у форму ЗСУ

Від початку війни відомі випадки, коли російські військові переодягалися в українську форму.

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області військові країни-агресорки Росії почали масово шити однострій Збройних сил України. Окупанти перевдягаються в нього.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь"

Зазначається, що не виключені провокації таких "виряджених" підрозділів, аби скомпрометувати українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення.

До слова, днями повідомлялося, що на Луганщині російські загарбники у формі українських військових тепер можуть чинити різні провокації.

Нагадаємо, розпочалась 70 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.

Читайте також: