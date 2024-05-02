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Можливі ракетні удари РФ на Великдень: що кажуть у ЗСУ про загрозу

Можливі ракетні удари РФ на Великдень: що кажуть у ЗСУ про загрозу

Ракетний удар Росії. Колаж ТСН.ua. / Фото: ТСН

Українців просять бути уважними.

У Повітряних силах не виключають ударів військ Російської армії по Україні у Великодню ніч. Сили ППО готові до відбиття ймовірних атак ворога.

Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувати людям свято у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", - наголосив він.

Своєю чергою, українські захисники готові до відбиття повітряну нападу російської армії. Українців просять бути  уважними "у будь-який час, незважаючи чи це Великдень або просто звичайний якийсь середньостатистичний день".

Нагадаємо, раніше Ілля Євлаш повідомляв, що Росія може знову завдати масованих ударів по Україні після того, як прибуде озброєння з пакета нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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