Можливість створення ПВК в Україні: як на це відреагували військові

Потрібно враховувати вкрай важливий момент - хто буде керувати “цим інструментом”.

В Україні військові позитивно відреагували на можливість створення в нашій державі приватних військових компаній.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав екскомандир полку “АЗОВ” з позивним “Жорін”.

“Ідею з узаконенням приватних військових кампаній вважаю адекватною і своєчасною. Це оптимальний шлях для країни, де така кількість ветеранів та досвід війни. Можливість для військових знайти себе після служби в армії, заробляти нормальні гроші та продовжувати займатись напрямком, в якому є професіоналами”, - наголосив військовий.

Він також додав, що потрібно враховувати вкрай важливий момент - хто буде керувати “цим інструментом”.

“Аби з хороших можливостей для ветеранів це не перетворилось на політичну чи кримінальну історію”, - підкреслив екскомандир “АЗОВУ”.

Нагадаємо, що в Україні пропонують створювати приватні оборонні компанії, де працюватимуть колишні військові. Відповідний законопроєкт про міжнародні оборонні компанії зареєстрував у Верховній Раді нардеп Сергій Гривко.

Читайте також: