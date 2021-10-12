Можливий сніг з опадами, але ще буде потепління: в "Укргідрометцентрі" уточнили прогноз погоди на Покрову

Можливий сніг з опадами, але ще буде потепління: в "Укргідрометцентрі" уточнили прогноз погоди на Покрову

Погода в Україні протягом тижня буде змінюватися.

В Україні на Покрову Пресвятої Богородиці, яку святкуємо 14 жовтня, у більшості областей погода буде без істотних опадів.

Про це розповіла синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха в інтерв'ю "Обозреватель".

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За її словами, невеликі дощі можливі в суботу, 16 жовтня, але дуже локальні. Загалом наприкінці тижня, на вихідні буде більше сонячних прояснень, тому що над територією України пануватиме черговий антициклон.

Спеціалістка прогнозує, що інший циклон може трохи зачепити південно-західні області, а також Одеську область, де в суботу можливі невеликі опади.

"Цей період потепління навряд чи можна назвати бабиним літом. Так, погода буде більш спокійною, більш сонячною, але температура фактично буде такою ж, як була минулого тижня – ночі холодні, іноді навіть близько 0 градусів, а вдень +12...+14 градусів", - розповіла вона.

Тим часом, у Карпатах протягом тижня буде прохолодніше. І вночі, і вдень температура буде від -2 до +5 градусів. У вівторок, середу і частково у четвер там буде похмуро, можливий дощ із мокрим снігом.

Але від четверга у Карпатах також буде переважно без опадів, сонячно. На вихідні погода буде налагоджуватись.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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