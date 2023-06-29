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Можливий теракт на ЗАЕС не становить загрози для Києва — Ляшко

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Можливий теракт на ЗАЕС не становить загрози для Києва — Ляшко

Голова МОЗ заявив, що можливий теракт на ЗАЕС не представляє загрози для Києва / Фото: Енергоатом

За існуючими прогнозами Київ не підпадає під вплив можливої загрози.

Якщо російські терористи здійснять підрив Запорізької атомної електростанції, то наслідки аварі не загрожуватимуть Києву.

Про це в інтервʼю "Ми — Україна" заявив голова Міністерства охорони здоровʼя.

Він заявив, що за існуючими прогнозами Київ не підпадає під вплив можливої загрози.

"Але ми повинні чітко розуміти, давайте робити все можливе, щоб запобігти цьому теракту. Це ключове завдання, яке повинні робити. Друге — не створювати паніку і штучного ажіотажу", - заяви Ляшко.

Він зазначив, що українці повинні чітко слухати рекомендації, якщо щось станеться.

"Оскільки саме ці рекомендації, які даються в той конкретний період часу, є прив'язаними до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні стартували навчання, легендою яких є аварія на Запорізькій атомній електростанції.

Крім того, ми раніше інформували, що заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що РФ постійно тримає на контролі питання щодо ядерної зброї, зокрема, її розміщення поза межами країни.

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Дата публікації
Перегляди
466
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