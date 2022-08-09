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Можливо до +38-40°: синоптикиня назвала регіони України, де домінуватиме нестерпна спека

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Можливо до +38-40°: синоптикиня назвала регіони України, де домінуватиме нестерпна спека

Фото: Pexels

На Маковія, 14 серпня, спека дістанеться і до решти регіонів.

Цього тижня і наступного на сході та півдні України домінуватиме сильна спека, часом можливо до 38-40°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"На сході та півдні залишається спекотна погода: і цього тижня, і наступного в цих областях України домінуватиме сильна спека, часом можливо до 38-40°! Тобто, тривалий період наші схід та південь перебуватимуть у спекотній повітряній масі", - зазначила вона.

Синоптикиня також наголосила, що кінець тижня виявиться спекотнішим і в інших регіонах країни. "Якраз на Маковія (ред. - 14 серпня) сонце підкрутить градуси до справжніх літніх", - додала Діденко.

Щодо погоди на найближчу добу, то за її прогнозом 10 серпня спека залишатиметься у східних областях України, у південній частині плюс Дніпро з районами. Очікується протягом дня 30-35°. На решті території України буде свіжіше, температура повітря передбачається комфортною, а комусь навіть буде холоднувато - 20-26°, трохи вище на Полтавщині, у Кропивницькому з районами, 25-29°​​​​​​​, говорить Діденко.

У Києві 10 серпня температура повітря буде невисокою, близько 22-23°​​​​​​​. Дощі - навряд, вітер з півночі, з північного сходу, помірний.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3735
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