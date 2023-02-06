"Можливо, доведеться застосовувати триваліші відключення" – гендиректор Yasno про ситуацію зі світлом

За прогнозами синоптиків, тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, які обмеження електропостачання будуть діяти у вівторок, 7 лютого.

За прогнозами синоптиків, тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Коваленко припускає, що можливо доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Наразі генерація електроенергії зросла, але через морози зростає і споживання.

"Також мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно. Крім того, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. Тому прошу обережно користуватися елетроприладами. У разі аварій звертайтеся до ОСББ або до колег з ОСР (оператор системи розподілу)", – підсумував гендиректор YASNO.

На вівторок в "Укренерго" надали такі обмеження:

Київ : 1147 МВт на день та 768 МВт вночі,

: 1147 МВт на день та 768 МВт вночі, Дніпро: 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС готовий підтримати Україну постачанням електрики.

Нагадаємо, в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми і заявили, що через морози зростає рівень споживання електроенергії в країні, внаслідок чого виникає дефіцит.

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