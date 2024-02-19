Можливості для наступу російських військ та подробиці смерті Навального: головні новини ночі 19 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

Затримка західної допомоги Україні допомагають Росії розпочинати наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту - ISW Читати далі –>

У Росії ймовірно знайшли авто, яким вивезли тіло Навального з колонії Читати далі –>

Трамп презентував золоті кросівки Читати далі –>

Дочка Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні Читати далі –>

Офіцери намагаються вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух на батьківщині - ЦНС Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.