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Можливості для наступу російських військ та подробиці смерті Навального: головні новини ночі 19 лютого 2024 року

Можливості для наступу російських військ та подробиці смерті Навального: головні новини ночі 19 лютого 2024 року

Росіяни можуть скористатися можливостями для наступу / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Затримка західної допомоги Україні допомагають Росії розпочинати наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту - ISW Читати далі –>
  • У Росії ймовірно знайшли авто, яким вивезли тіло Навального з колонії Читати далі –>
  • Трамп презентував золоті кросівки Читати далі –>
  • Дочка Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні Читати далі –>
  • Офіцери намагаються вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух на батьківщині - ЦНС Читати далі –>

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