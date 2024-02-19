Можливості для наступу російських військ та подробиці смерті Навального: головні новини ночі 19 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Затримка західної допомоги Україні допомагають Росії розпочинати наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту - ISW Читати далі –>
- У Росії ймовірно знайшли авто, яким вивезли тіло Навального з колонії Читати далі –>
- Трамп презентував золоті кросівки Читати далі –>
- Дочка Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні Читати далі –>
- Офіцери намагаються вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух на батьківщині - ЦНС Читати далі –>
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