Можливості отримання нового озброєння від США та "бавовна" у Курській області РФ: головні новини ночі 12 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 12 вересня 2023 року:
- Росіянам вкотре ввижаються "українські" дрони, які атакують Курську область Читати далі –>
- Ворог знову обстріляв Херсон Читати далі –>
- Раптово: окупанти перекрили рух Кримським мостом Читати далі –>
- Байден незабаром ухвалить остаточне рішення щодо надання ATACMS для України - ЗМІ Читати далі –>
- Україна може отримати ракети великої дальності, озброєні касетними бомбами від США – Reuters Читати далі –>
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