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Можливості отримання нового озброєння від США та "бавовна" у Курській області РФ: головні новини ночі 12 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2873
Час на прочитання
1 хв
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Можливості отримання нового озброєння від США та "бавовна" у Курській області РФ: головні новини ночі 12 вересня 2023 року

США продовжують надавати підтримку Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 12 вересня 2023 року:

  • Росіянам вкотре ввижаються "українські" дрони, які атакують Курську область Читати далі –>
  • Ворог знову обстріляв Херсон Читати далі –>
  • Раптово: окупанти перекрили рух Кримським мостом Читати далі –>
  • Байден незабаром ухвалить остаточне рішення щодо надання ATACMS для України - ЗМІ Читати далі –>
  • Україна може отримати ракети великої дальності, озброєні касетними бомбами від США – Reuters Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2873
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