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Можливості отримання ракет ATACMS та посилення військової активності довкола ЗАЕС: головні новини ночі 9 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Можливості отримання ракет ATACMS та посилення військової активності довкола ЗАЕС: головні новини ночі 9 вересня 2023 року

Україна може отримати ATACMS - ЗМІ / Фото: commons.wikimedia.org

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 9 вересня 2023 року:

  • США вперше відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS - ЗМІ Читати далі –>
  • Експерти МАГАТЕ помітили посилення військової активності довкола ЗАЕС Читати далі –>
  • Російські військові внесли значні зміни в командування та управління через український контрнаступ - ISW Читати далі –>
  • У московських аеропортах скасували рейси - рос"ЗМІ" Читати далі –>
  • Росія присвоює живим українським цивільним полоненим інвентарні номери - експертка Читати далі –>

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Перегляди
40
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