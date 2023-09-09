Можливості отримання ракет ATACMS та посилення військової активності довкола ЗАЕС: головні новини ночі 9 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 9 вересня 2023 року:
- США вперше відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS - ЗМІ Читати далі –>
- Експерти МАГАТЕ помітили посилення військової активності довкола ЗАЕС Читати далі –>
- Російські військові внесли значні зміни в командування та управління через український контрнаступ - ISW Читати далі –>
- У московських аеропортах скасували рейси - рос"ЗМІ" Читати далі –>
- Росія присвоює живим українським цивільним полоненим інвентарні номери - експертка Читати далі –>
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