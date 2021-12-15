Можна буде їздити до 80 країн світу: Україна планує приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів

Можна буде їздити до 80 країн світу: Україна планує приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів

Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи одне одного.

Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

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Як заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу 15 грудня, для вакцинованих українців це можливість вільно подорожувати до більшості країн світу.

"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи одне одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону. Для вакцинованих українців це означає одне — вільні та зручні подорожі в більше країн світу, без ПЛР-тестів та самоізоляції, коли таке дозволяє епідемічна ситуація", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що наразі такий доступ для українців відкритий у 52 країни світу, які визнають наші COVID-сертифікати у застосунку "Дія".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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