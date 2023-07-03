"Можна ходити по піску": Єрмак показав фото Дніпра після підриву Каховської ГЕС

Каховське водосховище після підриву ГЕС перетворюється на річку.

Рівень води у річці Дніпро в районі міста Запоріжжя після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра. Вода зійшла так сильно, що можна ходити по піску.

Фото на підтвердження цього опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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На оприлюдненому фото видно людей, які переходять Дніпро фактично по піску. Також на фото видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні.

"Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС".

Рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра

Ситуація після підриву Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС станом на ранок 1 липня рівень води в Дніпрі біля Херсона увійшов в природне русло. Підтопленими залишаються 18 населених пунктів, 17 із них – на тимчасово окупованій території.

Додамо, Каховське водосховище після підриву ГЕС перетворюється на річку. Водосховище пересихає і щоденно втрачає площу водної поверхні.

Журналісти-розслідувачі встановили, хто саме з російських військових контролював Каховську ГЕС, чиї команди вони виконували та про що говорили під час підриву греблі.

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