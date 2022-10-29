Можна нагрітися, але не всім: кому та чому заборонено купувати електропростирадло

Купити електропростирадло - чудова ідея, щоб зігрітися взимку. Але цей пристрій підходить не всім. Кому і чому не можна використовувати електропростирадло - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Російська армія продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру України, а тому ця зима обіцяє бути досить складною для українців. Всі вже задумувалися про придбання додаткових пристроїв обігріву. Зокрема, широку популярність здобули електропростирадла.

Що таке електропростирадло

Коли в кімнаті холодно і у вас немає пристроїв, які можуть обігріти все приміщення, електропростирадло прийде на допомогу. Воно працює від електроенергії, але споживання невелике (приблизно, як одна лампочка - 60-100Вт), тому його можна використовувати навіть під час економії світла.

Всередину електропростирадла вшиті спеціальні елементи. Вони нагріваються, завдяки чому людині під таким простирадлом стає досить тепло. Більшість моделей оснащуються перемикачами для використання різноманітних режимів.

Електропростирадла можуть обігріти лише ліжко, на якому лежить людина. Їх виготовляють з синтетичних чи натуральних тканин, які добре утримують тепло. Розмір варто підбирати під своє ліжко. В деяких варіантах існує можливість нагрівання лише окремих частин електропростирадла або використання таймера.

Чому купити електропростирадло варто не всім: в чому небезпека

Основна небезпека ховається якраз в тому, що таке простирадло працює від електроенергії. Тому до вибору електропротирадла потрібно підходити з усією відповідальністю, щоб не нашкодити собі і не спалити житло. Тому звертайте особливу увагу на виробника, матеріали тощо.

Крім того, важливо звернути увагу, що електропростирадло підходить не всім. Існує кілька правил, про які потрібно пам'ятати.

Як пояснила сімейна лікарка та педіатриня медичного центру "Добробут" Анна Сєрова виданню "ПроГроші", дітям віком до 5 років використовувати електропростирадла не рекомендовано. Причина досить проста - в такому віці діти ще можуть не добігати до горщика, а якщо сплять в підгузнику, то він може протікати. Комбінація волога + електроенергія завжди небезпечна і небажана.

Є й ще одна причина. За словами лікарки у дітей дуже тоненька шкіра, а тому її дуже легко перегріти. Температура тіла під час сну не контролюється. Коли дитина засинає, то не може слідкувати за безпекою та комфортом, як це роблять дорослі. Тому завжди є ризик отримати опіки. Навіть доослим не рекомендується спати всю ніч з увімкненим електропростирадлом. Краще нагріти ліжко до комфортної температури, а потім вимкнути пристрій.

До протипоказань у використанні електропростирадла відносять і онкологічні захворювання, особливо рак молочної залози. За деяких хвороб з'являються проблеми з лімфатичними вузлами і нагрівати їх не бажано. Краще не спати під електропростирадлом людям з гіпертонічною хворобою чи тим, у кого є схильність до підвищення тиску. Вагітним жінкам перед використанням пристрою краще проконсультуватися з гінекологом.

Якщо ви впевнені, що у вас протипоказань немає, потрібно запам'ятати, як правильно користуватися електропростирадлом. Уважно слідкуйте за дротами, шнурами та тими елементами, які нагріваються. Не допускайте до цих речей домашніх тварин, адже вони можуть перегризти чи перегнути дроти. Виріб також не можна прасувати.

При увімкненому електропростирадлу не використовуйте додатково грілки чи пляшки з теплою водою. Останнім часом відбуваються постійні перебої у електропостачанні. Тому вмикати електропростирадло в мережу на всю ніч не варто. За найменшого перепаду воно може загорітися. Краще пристрій підключати до повербанку.