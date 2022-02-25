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Можна навіть з тваринами: метро у Дніпрі працює цілодобово і безкоштовно

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Можна навіть з тваринами: метро у Дніпрі працює цілодобово і безкоштовно

УНІАН

Поїзди будуть курсувати за звичайним графіком.

Метрополітен у Дніпрі відчинено цілодобово, проїзд - безкоштовний. У разі потреби він буде використаний як бомбосховище.

Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

"Тримаємося разом", - написав він.

Лисенко підкреслив, що у підземку пускають усіх - навіть з домашніми тваринами

Поїзди будуть курсувати за звичайним графіком.

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