Можна отримати спазм: в НСЗУ пояснили українцям правила безпечного пірнання в ополонку на Водохреще

Можна отримати спазм: в НСЗУ пояснили українцям правила безпечного пірнання в ополонку на Водохреще

Алкоголь не радять вживати.

На Водохреще багато людей полюбляють пірнати до ополонки. Утім, важливо, це робити правильно, аби не нашкодити організму.

Про це інформує Національна служба здоров’я.

Наголошується, що одноразове занурення жодної користі організму не принесе, а може, навіть навпаки. Новачки в ополонці можуть отримати спазм або переохолодження.

Саме тому перед процедурою треба проконсультуватися з лікарем. У разі відсутності протипоказів, варто заздалегідь почати підготовку до занурення. Отже, варто загартовуватися. Можна почати з холодного душу і повітряних ван.

"Обирайте для занурення обладнану та безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися", - радять в НСЗУ.

Крім того, необхідно взувати неслизьке взуття та за можливості захистити від води голову. А перед зануренням слід зробити розминку, аби розігріти тіло. Необхідно активно рухатися і у воді.

"Добре витріть тіло сухим рушником, вдягніться та випийте чогось теплого. Алкоголю краще уникати", - підсумували у Нацслужбі здоров'я.

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