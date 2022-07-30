"Можна так зробити з шаленими цінами в супермаркетах": як українці відреагували на заборону виставляти табло з курсом валют

У п'ятницю, 29 липня, Національний банк України заборонив інформувати про курси валют поза межами кас, тобто виставляти табло з курсом валют. У НБУ пояснили рішення необхідністю мінімізувати спекуляції на курсах валют.
На таке рішення НБУ українці у соціальних мережах відреагували з гумором та створили численну кількість фотожаб та мемів.
ТСН.ua зібрав найяскравіші з них, які активно поширюються у Мережі.
Багатьом українцям заборона обмінникам показувати табло з актуальним курсом валют викликало невдоволення. У відповідь користувачі соціальних мереж запропонували заборонити показувати ціни на продукти, які останнім часом суттєво зросли через інфляцію. Юзери жартують: "Нах** безсоромно виставляти шалені цінники, люди можуть подумати, шо всьо дорого".
Однак деякі громадяни України "вдячні" НБУ за ухвалене рішення - невидно, як зростає долар та євро по відношенню до гривні:
- "Після того, як в обмінниках пропали курси, аж дихати легше на вулиці стало! Дякую НБУ!"
- "Вперше в житті дякую НБУ. Як забрали ті цифри з обмінників - спокійнішим стаю. Серце не хапає".
Стосовно рішення НБУ по забороні оприлюднення курсу долара на табло:— Назар Приходько (@nazareye) July 30, 2022
А можна таке ж рішення ухвалити по цінниках в супермаркетах? Боляче ж дивитись...
НБУ такі чисто: pic.twitter.com/xSxU2cdY91— кіт (@kityk_bot) July 29, 2022
Також користувачі Мережі жартують, що курс валют скидатимуть у "лічку", щоб ніхто не бачив, скільки курс долара та євро.
Нагадаємо, якщо Кабмін та НБУ правильно відреагують на девальвацію національної валюти, то є шанс, що долар коштуватиме не більше 40 гривень.
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