"Можна так зробити з шаленими цінами в супермаркетах": як українці відреагували на заборону виставляти табло з курсом валют

У п'ятницю, 29 липня, Національний банк України заборонив інформувати про курси валют поза межами кас, тобто виставляти табло з курсом валют. У НБУ пояснили рішення необхідністю мінімізувати спекуляції на курсах валют.

На таке рішення НБУ українці у соціальних мережах відреагували з гумором та створили численну кількість фотожаб та мемів.

ТСН.ua зібрав найяскравіші з них, які активно поширюються у Мережі.

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Багатьом українцям заборона обмінникам показувати табло з актуальним курсом валют викликало невдоволення. У відповідь користувачі соціальних мереж запропонували заборонити показувати ціни на продукти, які останнім часом суттєво зросли через інфляцію. Юзери жартують: "Нах** безсоромно виставляти шалені цінники, люди можуть подумати, шо всьо дорого".

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Однак деякі громадяни України "вдячні" НБУ за ухвалене рішення - невидно, як зростає долар та євро по відношенню до гривні:

"Після того, як в обмінниках пропали курси, аж дихати легше на вулиці стало! Дякую НБУ!"

"Вперше в житті дякую НБУ. Як забрали ті цифри з обмінників - спокійнішим стаю. Серце не хапає".

Стосовно рішення НБУ по забороні оприлюднення курсу долара на табло:



А можна таке ж рішення ухвалити по цінниках в супермаркетах? Боляче ж дивитись... — Назар Приходько (@nazareye) July 30, 2022

Також користувачі Мережі жартують, що курс валют скидатимуть у "лічку", щоб ніхто не бачив, скільки курс долара та євро.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, якщо Кабмін та НБУ правильно відреагують на девальвацію національної валюти, то є шанс, що долар коштуватиме не більше 40 гривень.

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