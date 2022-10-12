"Можна у нас в Дрездені йоб*ути добре разочок": росіянка в Німеччині закликала Путіна бомбити місто (відео)

Ще одна росіянка опинилася за крок до вислання з Німеччини, бо закликала Путіна бомбити Дрезден.

В німецькому Дрездені відзначилася "ватна" росіянка. Вона закликала президента РФ Путіна кинути ракету на площу в Дрездені, де зібрався натовп людей, які виступили проти війни в Україні, зокрема, проти масованого ракетного обстрілу РФ України. Серед присутніх були люди з Державними прапорами України.

Відео зі своєю реплікою рашистка виклала на своїй сторінці в інстаграм.

"Володимир Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось у нас тут в Дрездені теж можна хорошо йоб*ути один разок", - сказала вона.

Виявилося, що "ватна" росіянка - власниця ресторану "Родіна" в Німеччині Олена Дірксен, родом з Таганрога. Вона живе в Мітвайді вже 20 років і керує рестораном, про що писали в місцевому виданні Freie Presse. В меню закладу є навіть український борщ.

Невдоволені словами росіянки користувачі соцмереж закидали її гнівними повідомленнями та заходилися робити антирейтинг її закладу, на що вона з награною байдужістю заявила, що "антиреклама - теж реклама". Далі свою сторінку в інстаграм рашистка просто видалила.

На витівку росіянки відреагував російський журналіст Олександр Невзоров, який теж поділився відео в своєму телеграм-каналі.

"Тут усе зрозуміло та передбачувано. Через пару днів заплакану і скривджену на весь світ дурепу вирахують, ввічливо витягнуть і видворять з Німеччини, пошлють"на батьківщину", в дорогоцінну для неї ср*нь Саранська або іншого Полужопінська. Але! "Вата", що проникла у вільний світ, залишається проблемою. Її багато, і вона продовжує псувати повітря в Римі, Берліні та інших містах планети", - написав Невзоров.

Нагадаємо, що росіянка у літаку Відень-Валенсія вдарила дитину з України, яка сиділа на сидінні за нею. Пасажирку після скарги мами дівчинки попросити вийти з речами.

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