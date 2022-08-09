"Можна вітати з почином": ЗСУ відтепер дістають до Генічеська і змушують окупантів нервуватися

Захисники України дістали до Генічеська.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами і Новоолексіївкою). Чекаємо офіційних повідомлень. Хто не місцевий — Генічеський район найбільш дальній і розташований на адміністративній межі з Кримом", - сказав Хлань.

Він додав, що вибухало у Генічеську, який розташований за 200 км від Херсона на залізнічному шляху.

"Був знищений состав орків. Район окупанти використовували і вважали його найдальшим і найбезпечнішим для своїх складів, але як виявилося, ЗСУ дістають усюди", - говорить Хлань.

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни фактично не можуть постачати зброю і техніку до лінії фронту.

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