"Можна втратити навіть автомобіль": юрист пояснив усі нюанси щодо обмеження керування авто для ухилянтів

Юрист Роман Сімутін розповів, коли саме можуть запрацювати передбачені новим мобілізаційним законом обмеження права керування транспортним засобом для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Згідно з його поясненнями, перші судові позови з цього приводу з'являться приблизно за 5-6 місяців після вступу закону в дію.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"Закон вступає в силу за місяць. Військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це вже три місяці. Далі - звернення до поліції та отримання відповіді - до двох тижнів. Відправка вимоги поштою та отримання зворотнього повідомлення - як мінімум, місяць. Очікування добровільного виконання вимоги - це 10 днів і підготовка та подача позову до суду - до 30 днів. Тож перші судові позови з'являться за 5-6 місяців", - пояснив юрист.

Роман Сімутін також розповів, яке покарання загрожує, якщо вас зупиняє поліція і виявляє порушення у вигляді обмеження права керування стосовно вас. В такому разі вилучаються права та складається протокол за частиною 3 статті 126 кодексу про адмінправопорушення.

"Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування. Санкція статті передбачає вже позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців, а якщо ви протягом року, бувши притягнутим до відповідальності за частиною 3 статті 126 Кодексу про адмінправопорушення, вчините правопорушення повторно, на вас складуть протокол вже за частиною 5 статті 126 Кодексу про адмінправопорушення, де передбачена відповідальність 40800 грн з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Тобто ви можете втратити навіть і автомобіль", - пояснив юрист.

Нагадаємо, військовозобов'язаних чоловіків, які ухилятимуться від призову, обмежать у праві керувати авто за вимогою військкомату. Усі подробиці відповідного рішення читайте у матеріалі ТСН.ua.

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