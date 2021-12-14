YouTube запустив свою програму Short Funds в Україні: як заробити на коротких відео / pixabay.com

Можна заробляти до 10 тис доларів щомісячно — YouTube в Україні платитиме за відео у Short Fund

Можна заробляти до 10 тис доларів щомісячно — YouTube в Україні платитиме за відео у Short Fund

З 8 грудня 2021 року компанія YouTube запустила в Україні свою програму Short Funds, яка направлена на заохочення авторів коротких креативних та унікальних роликів. Хто, як та скільки може заробити на відео, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ще на початку осені міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, зустрівся в Вашингтоні з віце-президентом компанії Google, Караном Бхатієм. Під час зустрічі було обговорено питання долучення нашої країни до програми YouTube Short Funds, що спрямована на додаткове фінансування тих, хто створює короткі популярні відео.

І ось на початку грудня в блозі компанії з’явилося офіційне повідомлення про запуск фонду в Україні. YouTube Shorts Fund має розмір $100 млн і був створений ще в травні для підтримки блогерів з різних країн світу. Це ще один спосіб для авторів монетизувати контент на YouTube.

Як долучитися до програми і заробити на відео

Потрібно подати заявку на участь в Shorts Fund. Для цього у застосунку YouTube або у відповідному електронному листі від компанії автор повинен натиснути “Отримати бонус”.

Далі виконується всього два кроки:

приймаються умови отримання бонусу;

створюється акаунт в AdSense (можна встановити зв‘язок з вже існуючим).

Хто може взяти участь в YouTube Short Fund

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Якщо ви хочете взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund, потрібно звернути увагу на наступні критерії:

на вашому каналі повинно бути хоча б одне відео, яке відповідає вимогам та завантажено за останні 180 днів;

канал відповідає правилам щодо авторського права , правилам спільноти YouTube та правилам монетизації ;

, та ; на каналі не повинно бути відео з логотипом стороннього соціальної мережі, водяним знаком або неоригінальних роликів (містяться невідредаговані кліпи з телешоу чи фільмів) або присутній контент з каналу іншого автора;

брати участь у програмі монетизації на YouTube не обов’язково;

автор повинен бути повнолітнім в своїй країні (для України це 18 років). Якщо авторам від 13 до 17 років, то їх батьки (опікуни) повинні прийняти умови від імені учасника.

Як створити відео на YouTube, щоб вони відповідали вимогам програми

Як створити коротке відео на YouTube

Інструкція для тих, хто хоче створити коротке відео на YouTube:

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завантажуєте YouTube на будь-який мобільний пристрій, створюєте свій обліковий запис, натискаєте “+” внизу сторінки та вибираєте “Створити коротке відео”;

на будь-який мобільний пристрій, створюєте свій обліковий запис, натискаєте “+” внизу сторінки та вибираєте “Створити коротке відео”; можна вибрати довжину ролика (за замовчуванням 15 секунд, але можна змінити на 60 секунд, натиснувши на цифру);

натискаєте червону кнопку для початку запису, потім ще раз для його завершення;

якщо ви хочете видалити записану частину відео, натискаєте стрілку, яка знаходиться зліва (для повернення видаленої частини, потрібно натиснути стрілку справа);

записане відео можна редагувати — регулювати швидкість запису, встановити таймінг, накласти різноманітні фільтри, вирівняти (всі ці функції доступні з правої сторони екрану);

до роликів, які тривають 15 секунд, можна додати музику — для цього натискаєте кнопку “Додати музику” зверху екрану;

коли відео готове, натискаєте “галочку” внизу, потім “Далі”, вказуєте назву ролика, обираєте аудиторію, яка може переглядати його і натискаєте “Завантажити коротке відео”.

Скільки можна заробити щомісяця на коротких відео YouTube

Сума виплат залежить від кількох факторів: загальної ефективності каналу та того, наскільки активна його аудиторія. Також на неї впливає країна вашого місцезнаходження.

В середньому програма YouTube Short Fund дозволяє заробити щомісяця від 100 до 10 тисяч доларів. Додаткову інформацію про участь можна отримати на офіційному сайті Google.