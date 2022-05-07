"Можна знищити цеглу, але не ідею": в ОП прокоментували розгромлення окупантами музею Григорія Сковороди

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував знищення окупантами музею Григорія Сковороди.
За словами Подоляка, після цього про українського філософа знатиме увесь світ.
Про це радник керівника ОП написав у своєму Телеграмі.
"Тепер Г. Сковороду знають не тільки в Україні, а й у світі. Ще більше людей зацікавляться філософією мислителя та відвідають музей після відновлення. Можна знищити дошки та цеглу, але не ідею. Ніхто не зробив більше для популяризації української культури ніж кремлівські "стратеги", — наголосив Подоляк.
Нагадаємо, ввечері 6 травня росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене.
Однак, за його словами, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.
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