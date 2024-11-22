"Можна зняти правильний фільм, але…": Білецький сказав, як покращити психологічний стан армії

Зокрема, за словами Андрія Білецького, "солдат має бачити, що в нього бойові командири, що є планування".

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький розповів, що потрібно для покращення морально-психологічного стану української армії.

Про це він повідомив у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Білецький акцентував, що морально-психологічний стан армії загалом – це комплекс дій.

Також читайте Військовий назвав основну проблему ЗСУ: це не брак зброї та людей

"Простий приклад: якщо людину вигнали з роботи, в неї величезні проблеми в сім'ї, проблеми зі здоров'ям, фінансами, сусіди-дегенерати, які влаштовують бійки на сходах – вам же не допоможе виключно похід до психолога. Тому що ваші проблеми лежать не в тому, що у вас депресія, а в об'єктивних причинах: фінансових проблемах, сімейних, проблемах зі здоров'ям", – розповів командир 3-ї ОШБр.

Він сказав, що є далеким від думки про те, що слова можуть замінити дії.

"Солдат має бачити, що в нього бойові командири, що є планування, що його ротному не просто дали бойове розпорядження із 7 слів зайняти до такого-то числа таку-то точку і дали координати. Людина має розуміти, що для того, щоб він виконав задачу, думає батальйон і навіть бригада", – пояснив Білецький.

Він додав, що військовий повинен бачити всебічне забезпечення, яке надходить, зокрема, хороший рівень медичного забезпечення. Не менш важливим є харчовий раціон, особливо в теперішній холодний період: "потрібні вітаміни".

"Або ті ж бойлери в пунктах тимчасової дислокації. От ми переїжджаємо, і в перші декілька днів весь батальйон матеріального забезпечення займається тим, що бойлери ставить, тому що заявок багато. Все це має значення", – зауважив Білецький.

"Звичайно, можна зняти правильний фільм, правильно виступати, створити таку структуру всередині армії, яка покращить морально-психологічний стан. Це так само треба робити. Чесне нагородження орденами і медалями, це теж дуже сильно впливає. Але потрібен комплексний підхід", – наголосив командир 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, Білецький також назвав основну причину нестачі людей на фронті.

Читайте також: