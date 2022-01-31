"Можу впевнено сказати": міністр оборони України прокоментував імовірність захоплення Харкова Росією

Резніков каже, що є ймовірність атаки РФ з півдня, з моря та зі сходу.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що вірогідності можливої окупації Харкова російськими військами, що допускав раніше президент Володимир Зеленський, на сьогодні не існує.

Про це очільник Міноборони сказав в інтерв'ю LB.ua.

Зокрема, на запитання, наскільки високою є вірогідність окупації Харкова, міністр відповів: "На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує".

За його словами, Росія точно опрацьовує різні плани вторгнення до України в разі ухвалення відповідного політичного рішення. Тому, на думку Резнікова, є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу.

"Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", - наголосив міністр.

Водночас Резніков зауважив, що нове вторгнення РФ призведе до серйозних втрат - не тільки людського характеру, а й економічних, політичних втрат.

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