Можуть бути "планові включення": у ДТЕК готуються, що в деяких регіонах світла не буде по кілька днів

Масштабні російські обстріли України можуть спричинити ситуацію, коли світло в українських домівках з'являтиметься лише на кілька годин.

Росія продовжує руйнувати інфраструктуру України. Масові обстріли, вчинені окупантами 15 та 17 листопада, можуть спричинити масштабніші відключення електроенергії. Світло може зникати на кілька днів, а подекуди взагалі з’являтися лише на кілька годин.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

"Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у центрі й на заході", — розповів Сахарук.

За його словами окупанти влучили в одну з теплоелектростанцій, вона повністю припинила роботу через пошкодження.

"Зараз ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, деякі області дуже суттєво обмежуються…" — зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук розповів, що після масштабного обстрілу вдалося частково дати електроенергію деяким споживачам, але суттєво зменшити обсяги відключень поки неможливо. За його словами, наразі близько 40% споживачів в Україні досі не мають світла, і коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

Відновлювальні роботи вже тривають, однак на окремих ділянках досі розбирають завали. Під ними рятувальники знаходять потрощене обладнання. У деяких випадках територію доводиться розміновувати перед тим, як почати лагодити електропостачання. За таких умов відключення електроенергії може тривати дні.

"Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, – дві-три години, максимум", — сказав Сахарук.

Нагадаємо, аналітик енергетичних ринків Максим Білявський також припустив, що період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз через ворожий масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури.

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