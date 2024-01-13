Можуть бути позаштатні ситуації — Шмигаль про відключення світла в Україні

В Україні можливі позаштатні ситуації з відключенням світла через негоду та попередні руйнування.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль каже, що в Україні зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень, але можуть статися позаштатні ситуації через негоду.

Про це прем'єр-міністр розповів під час засідання Кабміну.

"Про ситуацію в енергетиці. Ми пройшли майже половину зими. Завдяки попередній підготовці та професіоналізму енергетиків пройшли успішно", - каже Шмигаль.

За його словами, 10 січня було зафіксовано рекордне споживання в енергосистемі. Енергетика країни працювала на піку можливостей і вдало склала цей іспит.

"Зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень. Але через негоду та попередні руйнування можливі позаштатні ситуації", - додав Шмигаль і закликав усіх до економії.

Нагадаємо, у середу, 10 січня, в Україні зафіксували новий рекорд споживання електроенергії, особливо в ранкові години. Енергетики просять уважно ставитись до користування потужними електроприладами впродовж всього дня.

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