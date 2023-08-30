Можуть настати "темні часи": Клименко зробив неочікуваний висновок після стрілянини в Дніпрі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував скандальне вбивство чоловіка в Дніпрі за участі поліцейського.

Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що ситуація у Дніпрі, коли поліцейський застрелив чоловіка, довела — якщо українці хочуть жити у правовій державі, то самі мають дотримуватися законів.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. Дати емоціям улягтися. Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно", - написав Клименко.

За його словами, наразі триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання. Однак ситуація виявилася значно глибшою і стала індикатором проблем українського суспільства.

"Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей", - наголосив міністр.

Клименко нагадав, що Україна нині живе у стані війни, і правоохоронці докладають зусиль, аби тримати ситуацію в регіонах під контролем.

"Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", - написав Клименко.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський під час затримання застрелив чоловіка. Патрульні зупинили елітне авто, яке порушило правила дорожнього руху. У ньому перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Конфлікт, який виник між парою та правоохоронцями, закінчився бійкою та стріляниною.

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подію та учасників.

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