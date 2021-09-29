Можуть навчатися і влітку: у МОН розповіли, якими будуть канікули школярів

Можуть навчатися і влітку: у МОН розповіли, якими будуть канікули школярів

МОН розглядає різні варіанти канікул, аби це було безпечно і діти отримали якісну освіту.

В Україні, у разі введення "червоної" зони, у школах, де не буде вакциновано 100% освітян для роботи в очному форматі, можуть змістити канікули. МОН рекомендувало в такій ситуації розглянути графік гнучких канікули, але кінцеве рішення ухвалюють на місцях.

Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час розмови з представниками ЗМІ 29 вересня, передає журналістка ТСН.ua.

"Міністерство освіти рекомендувало листом розглянути гнучкий графік канікул щодо "червоних" зон, де треба 100% вакцинованих освітян, якщо не буде цей відсоток, або від 80% до 100%, засновник може ухвалити рішення гнучкого пересунення канікул", — заявив Шкарлет.

Як приклад, очільник МОН навів ситуацію в одній із одеських шкіл, де із 60 вчителів лише 12 вакциновані, і ті, хто без щеплення на знак протесту вийшли перекрити дорогу. У ситуацію, за словами Шкарлета, втрутилися батьки дітей, які вимагали від освітян вакцинуватися.

"Теж така певна дискусія відбувалася, але виїхали на місце представники департаменту освіти Одеської ОДА. Теж саме: провели роз‘яснювальну роботу. Сьогодні вже додано 16 вчителів, які вакцинувалися. То їм запропонували, у такому випадку, на період, коли це найбільш сприятливі умови, щоб COVID не розповсюджувався, як це показує влітку, змістити канікули, влітку навчатися, такий варіант теж є", — пояснив Сергій Шкарлет.

Він наголосив, що наразі розглядають різні варіанти того, щоб освітній процес не зупинився і діти не залишилися без якісної освіти.

Раніше Сергій Шкарлет назвав регіони-аутсайдери за рівнем вакцинації педагогів.

Нагадаємо, що у МОН розповіли, чи уріжуть вчителям зарплати під час дистанційного навчання.

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