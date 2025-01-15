Можуть навіть нашкодити здоров'ю: основні помилки, які роблять під час прибирання

Під час прибирання в будинку часто ми робимо помилки, які самі не помічаємо.

Пропонуємо вам чотири приклади, коли помилки під час прибирання в будинку можуть зіпсувати меблі чи нашкодити здоров'ю.

Засоби для чищення і їх використання

Якщо використовувати неправильно, то деякі засоби для чищення можуть бути небезпечними для здоров'я. Наприклад, в жодному разі не можна змішувати засоби для миття, в основі яких є хлор, з порошками або столовим оцтом. Під час змішування утворюються речовини, які можуть пошкодити дихальні шляхи і шкіру рук.

Прибирання різних поверхонь

Якщо говорити про тверді поверхні та текстиль, то тут також потрібно бути обережним. Потрібно розуміти, що вони можуть бути чутливими до певних компонентів в тому чи іншому засобі для чищення.

Наприклад, мармурову стільницю не слід очищати оцтом, тому що вона із часом потьмяніє. Також потрібно обережно використовувати порошки з абразивними часточками, які можуть подряпати поверхню.

Неправильно підібраний метод прибирання

Не лише засоби, але й методи прибирання можуть зіпсувати меблі або інші поверхні. Наприклад, якщо ви намагаєтесь почистити килим або м'які меблі струменем води під тиском, будьте готові до неприємного сюрприза.

Помилки під час зберігання

Мало хто задумується, що потрібно ще й правильно зберігати хімічні засоби для прибирання. Наприклад, побутову хімію краще тримати подалі від виробів з металу, адже з часом вони можуть стати причиною корозії.

Читайте також: