Можуть нести авіабомби: експерт розповів про небезпеку російських "повітряних куль"

Росіяни хочуть з'ясувати, зокрема, чи можна "повітряні кулі" використовувати для ударів по цивільних та військових об'єктах.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський розповів, що повітряні кулі можуть нести не тільки радіолокаційні відбивачі, а й розвідувальну апаратуру, або малі агітаційні авіабомби.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, такий інструмент у розпорядженні російських військових ще від часів холодної війни. Він зауважив, що "такий засіб використовували ще діди цих окупантів, які зараз воюють проти нас".

Військовий експерт також додав, що російські війська намагаються з'ясувати, чи можна "повітряні кулі" використовувати для ударів по цивільних та військових об'єктах.

"Агітаційна авіабомба має скидати листівки, але росіяни можуть прикріпити туди якусь малу авіабомбу. Коли росіяни зрозуміли, що їхні крилаті ракети безсилі проти нашої ППО, вони намагалися знизити поріг, застосовуючи "шахеди". Наші зенітники вже навчилися збивати "шахеди" й тепер росіяни намагаються випробовувати нас цими аеростатами на міцність та промацати, чи можна буде такі повітряні кульки застосовувати для атак або на цивільні, або на військові об'єкти", - пояснив Киричевський.

Повітряні цілі росіян: остання інформація

Росія почала застосовувати проти України нове озброєння - повітряні кулі із кутовими відбивачами. Їхня мета, як повідомляють у розвідці та Повітряних силах, - вивідати українські системи ППО, виснажити їх таким чином та зібрати дані.

У середу, 15 лютого, повітряні цілі помітили в центральних областях. Через це в деяких регіонах оголошувалася повітряна тривога. Пізніше у КМВА повідомили, що над Києвом виявили шість ворожих повітряних зондів. Частину з них збила система ППО.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну. Так він пояснив появу повітряних куль з кутовими відбивачами та дронів-розвідників дальнього радіусу дії

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