Можуть обстріляти вірян на Водохреще: окупанти в ООС готують провокації, щоб щоб почати активну війну

Можуть обстріляти вірян на Водохреще: окупанти в ООС готують провокації, щоб щоб почати активну війну

Окупанти готують провокації в Донецьку.

У Донецьку російські бойовики на Водохреще можуть обстріляти вірян та звинуватити у цьому ЗСУ. Це може стати приводом до активний бойових дій.

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Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські окупанти планують на Водохреща, 19 січня, обстріляти вірян на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька. Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.

"Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти можуть підірвати і саму шахту, використавши заборонене "Мінськими угодами" озброєння.

"Ця провокація знову ж таки може бути використана для створення приводу для початку ведення активних бойових дій", - повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Карта: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо:

19 січня до Києва прилетить державний секретар США Ентоні Блінкен. Під час офіційного візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Ключовою темою, за інформацією американського відомства, є загроза вторгнення Росії до України. Після цього Блінкен відвідає Німеччину, де проведе переговори з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, аби обговорити спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

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