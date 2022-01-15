Можуть погіршити життя простих людей: у США говорять про нові кібератаки на українські сайти

Можуть погіршити життя простих людей: у США говорять про нові кібератаки на українські сайти

За словами американських експертів, вони можуть бути спрямовані на критичну інфраструктуру.

Хакери, які вчора атакували українські урядові сайти, можуть створити основу для більш серйозних кібератак та значно погіршити життя простих українців.

Про це з посиланням на американських експертів повідомляє видання Reuters.

"Оскільки напруга зростає, ми можемо очікувати більш агресивної кіберактивності в Україні та, можливо, в інших місцях", - цитує агентство аналітика з розвідки американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джона Халтквіста.

За його словами, це можуть бути руйнівні атаки, спрямовані на критичну інфраструктуру.

Водночас колишній керівник відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитро Альперович, говорить, якщо Росія знову наважиться на вторгнення в Україну, то треба очікувати на зростання кількості кібератак, хоча вони не стануть фатальними.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, витоку персональних даних не відбулося.