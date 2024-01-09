Можуть покрити 80% потреб України: Кулеба розповів, чи передадуть Україні заморожені активи РФ

До кінця війни Україні можуть передати усі заморожені активи Росії, які можуть покрити 80% потреб у відновленні держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна отримає гроші на післявоєнного відновлення із заморожених активів Російської Федерації.

Про це він сказав у інтерв’ю El Pais.

"Це станеться на 100%, питання в тому, в якому обсязі. Тому що є три елементи: самі заморожені активи, прибутки від них і податки на ці доходи. Заморожених активів достатньо, щоб покрити понад 80% наших потреб у відновленні. Ми зможемо відбудувати школи, лікарні, інфраструктуру за рахунок країни, яка їх зруйнувала", – сказав Кулеба.

Також читайте Зеленський закликав передати Україні заморожені активи РФ

Міністр додав, що отримання коштів займає певний час. Але він переконаний, що РФ повинна заплатити за те, що скоїла.

"Ми повинні побудувати комплексну систему, щоб розв'язати юридичні питання та фінансові механізми. Це складний правовий, регуляторний і фінансовий інструмент. Але навіть якщо у когось є сумніви, це рішення доведеться прийняти, тому що це найприродніше рішення з усіх можливих", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times підтримало ідею, що Євросоюз та США повинні вилучити заморожені активи Росії і передати їх Україні. Видання повідомило, що у випадку з Україною вже існує реєстр збитків, який веде Інститут KSE, який станом на червень 2023 року оцінив їх у понад 250 мільярдів доларів через пошкодження нерухомості та інфраструктури, а також економічні втрати від повномасштабної війни. Важко отримати точні цифри щодо того, скільки російських грошей заморожено в Європі та США, але більшість оцінок каже про близько 300 мільярдів доларів.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.