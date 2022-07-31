"Можуть пристрелити в посадці": окупанти змушують українців, які евакуюються до Запоріжжя, по кілька днів ночувати в полі

Люди ночують в автівках по кілька днів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Евакуація - це одна з нагальних проблем, яка сьогодні є. Це пов'язано з тим, що всі мешканці Донецької, Луганської, частини Запорізької та Херсонської області евакуюються лише через місто Василівка. Це єдиний шлях до Запоріжжя. Звичайно, там надмасштабні черги, наприклад, вчора черга була з 800 автомобілів та 4 тисяч людей. Люди ночують в автівках 4-5 ночей. Немає змоги проїхати без черги ні дітям, ні літнім людям. Вороги лише можуть пристрелити в посадці, якщо хтось хоче без черги", - сказав він.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни вдаються до терору та розграбовування людей. Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники проводять верифікацію майна. Втім, якщо мешканці не надають підтвердження права власності на будівлю чи автомобіль, то їхнє майно "націоналізується".

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