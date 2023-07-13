"Можуть радикально змінити ситуацію на полі бою": Україна отримала від США касетні боєприпаси

Російські війська "дуже хвилюються", що Україна отримала касетні боєприпаси, бо "це дуже потужна зброя".

Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але ще не використовувала їх на полі бою.

Про це повідомив в коментарі CNN командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою. Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися", - впевнейни він.

За словами Тарнавського, не на усіх ділянках фронту будуть викорстовувати касетні снаряди. В ище керівництво визначатиметься, на яких "ділянками території вони можуть бути використані".

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже хвилюються", - додав він.

Тарнавський також наголосив на обмеженнях використання кластерів, зокрема, їх заборонено використовувати в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.

Видання пише, що у США заявили, що вони отримали письмові гарантії від України, що вони не будуть використовуватися в районах з цивільним населенням і що їх використання буде відслідковуватися для можливих операцій з розмінування.

Що таке касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси – це снаряди, ракети або бомби, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі і розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. Одна касетна бомба може містити щонайменше 10 мін та дрібних деталей до них на спеціальних стінках-перегородках. Вони застосовувалися майже у всіх військових конфліктах після Другої світової. Спектр такого озброєння розробляли в СРСР і в США.

У Міноборони України наголосили, що касетні боєприпаси дозволять ЗСУ завдати серйозної шкоди російським військам. Зокрема, це стосується сил ворога, які перебувають у щільній обороні, і на тих ділянках фронту, де ворог намагаються наступати. Касетні боєприпаси можуть бути особливо корисні проти противника, який перебуває в окопах.

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