Що не можна їсти натщесерце? / © Pexels

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Лікарі стверджують, що на голодний шлунок не варто їсти фрукти, пити соки чи каву людям, які вже хворіють гастритом, виразковою хворобою шлунка чи іншими хронічними проблемами травної системи. Однак якщо вони відсутні, то необов'язково дотримуватися таких обмежень. Всі ці продукти та напої подразнюють слизову оболонку шлунка, адже містять органічні кислоти. Але здоровій людині жодної шкоди вони не завдадуть.

Якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, бажано починати сніданок із щадної їжі. Чудово підійде вівсянка. А ось від фруктів чи концентрованих соків краще відмовитися. Хоча такі обмеження діють зазвичай лише в період загострення хронічних захворювань.

Від звички починати день зі склянки соку, горнятка кави чи фруктів краще відмовитися за умови, якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт після того, як приймете їх натщесерце.

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Дуже важливо пам'ятати, що приймання деяких ліків на голодний шлунок також небезпечне для здоров'я. Наприклад, медикаментів, які містять ацетилсаліцилову кислоту.

Якщо неправильно вживати ліки, можна заробити гастрит або виразку. На голодний шлунок заборонено пити солодкі газовані напої, тому що вони містять багато цукру. А ось звичайну воду або мінеральну воду з газом навіть потрібно — так ви запустите обмінні процеси в організмі від самого ранку.

Звичайно, неправильно терпіти голод, але за умови, коли немає можливості щось перекусити, краще відмовитися від газованих напоїв.

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