"Можуть собі дозволити": Жорін пояснив, чому росіяни постійно вдаються до ядерного шантажу

Зміни в російській "ядерній доктрині" є черговим шантажем. Його росіяни можуть собі дозволити завдяки позиції Заходу.

Про це пише майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Росія продовжує погрожувати і вважає, що має на це право, саме через слабкість наших союзників. Якби вони були більш рішучими, російські терористи боялись б диктувати свої умови. Захід дозволяє їм бути з кожним днем усе нахабніше", – акцентував він.

Майор ЗСУ не вважає, що ворог дійсно має на меті найближчим часом застосувати ядерну зброю проти України.

"Ці заяви зробили перед зустріччю, де будуть вирішувати можливість використання далекобійної зброї, щоб вплинути на це рішення не в нашу користь", – зазначає заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Він додає, що у РФ і без ядерної компоненти достатньо озброєння, щоб знищити нашу енергетику та інфраструктуру.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вперше публічно провів засідання постійної наради Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування. Він заявив, що "до ядерної доктрини запропоновано внести низку уточнень щодо визначення умов застосування ядерної зброї".

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