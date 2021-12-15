Законопроєкт про відчуження земельної ділянки: в кого зможуть забрати землю? / Pexels

Можуть відбирати землю: до Верховної ради поданий законопроєкт про відчуження земельної ділянки

Можуть відбирати землю: до Верховної ради поданий законопроєкт про відчуження земельної ділянки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав на розгляд до Верховної Ради законопроєкт № 6422, згідно якого у деяких українців можуть відібрати земельні ділянки. ТСН.ua розібрався, кого може торкнутися нововведення.

У законопроєкті № 6422 зазначено, що органи місцевого самоврядування та виконавчої влади зможуть самостійно приймати рішення щодо відчуження землі у громадян України. Проте це можна буде зробити лише в кількох випадках:

якщо земельна ділянка заважає будівництву автомобільної дороги державного значення і загального користування;

якщо на землі повинні встановити об’єкти для експлуатації доріг державного значення;

при будівництві естакад чи мостів.

Але відчуження землі буде відбуватися не відразу.

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В якому випадку можуть позбавити власності на земельну ділянку

Проте влада запевняє, що спочатку вона спробує домовитися з власником землі. Це будуть робити на умовах концесії (договір, коли природні багатства, які належать державі чи територіальній громаді, передаються в тимчасову експлуатацію іноземній фірмі, приватній особі чи іншій державі) або договору експлуатації.

Якщо ж не вийде домовитися протягом одного місяця, влада матиме право подати в адміністративний суд позов про оплатне примусове відчуження. В свою чергу, судом протягом ще одного місяця (з дня подачі позову) буде ухвалюватися рішення про спрощене позовне провадження. При цьому не буде стягуватися судовий збір.

Після відчуження землі українці зможуть оскаржити це рішення в апеляційному суді. На цю справу Верховному Суду вже дається термін в 2 місяці.