Можуть висаджувати з потяга: "Укрзалізниця" анонсувала посилені перевірки на рейсах через нові обмеження

Можуть висаджувати з потяга: "Укрзалізниця" анонсувала посилені перевірки на рейсах через нові обмеження

Також "Укрзалізниця" має намір почати тестування пасажирів на вокзалах.

"Укрзалізниця", окрім введення "ковідних" документів для подорожі між регіонами, планує розгорнути на вокзалах експреслабораторії для тестування пасажирів. Розгорнути мобільні пункти швидкого тестування на COVID-19 планується на найбільших вокзалах країни.

Про це інформує пресслужба УЗ.

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"Ми звернулись до найбільших лабораторій, щоб безпосередньо на вокзалах розгорнути пункти, які зможуть надавати послуги з експрестестування. Ведемо переговори, щоб це була мінімальна ціна для людей, які з якихось обставин не мають вакцини", - сказав керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на брифінгу.

У компанії просять пасажирів із розумінням поставитися до черг під час посадки, які можуть виникнути через перевірку більшої кількості документів, та закликають приїздити на вокзал завчасно, зберігати спокій, а також дистанцію на пероні.

Крім того, в УЗ закликають Міністерство внутрішніх справ долучитися до перевірки документів і дотримання карантину, адже у них більше повноважень.

"Стюарди та провідники насправді не мають повноважень висаджувати когось з потягу. Потрібно, щоб провідники поліції долучалися до перевірок і це контролювали. Важливо, щоб контролювали не лише залізницю, але й неофіційних перевізників", - сказав Перцовський.

Нагадаємо, в Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила пасажирських перевезень пасажирів між регіонами. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

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