Можуть врятувати вас цієї зими: відповіді на п'ять важливих запитань про дрова

Дрова залишаються найбільш популярним способом для опалення приватних будинків. Попит на них росте через очікування надскладкої зими в історії України, адже ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру. ТСН.ua дає відповіді на п'ять найпоширеніших запитань про опалення дровами.

Чи можна зіпсувати піч або камін різними породами дерев

На жаль, так. Камін вважається досить "ніжним" пристроєм, а тому його не рекомендується топити абичим. Звичайно, в самому каміні можуть прогоріти будь-які дрова, але вся справа в димоході.

Його дуже просто зіпсувати. Особливо хвойними породами деревини. Тому суворо заборонено палити в домі камін такими дровами.

Чому так відбувається? Сосна чи ялина - дерева з низькою щільністю деревини та великою кількістю порожнин, які заповнені смолянистою речовиною. Вони можуть "вибухати" в процесі горіння та дуже коптять. Через це жар часто "вискакує" з каміну, а смола осідає кіптявою на стінках димоходу. Так він швидко засмічується, що може спровокувати мимовільне загоряння всередині труби.

Також скорочує вік служби і сира деревина. Особливо, якщо її спалювати там регулярно. Сирі дрова швидко псують систему димовидалення.

Хоча дров'яні печі краще пристосовані для спалення різних порід дерев, димохід в цьому випадку також час від часу потрібно прочищати. Деяка деревина засмічує його сильніше за іншу. Окрім димоходу смола з хвойних дерев також може осідати на внутрішній поверхні печі.

Як правильно опалювати сирими дровами

Як правильно опалювати сирими дровами / Фото: Pexels

Відразу варто зазначити, що робити цього часто не варто, але якщо зігрітися потрібно терміново, а деревина відсиріла, можна розтопити і нею. Але тут все не так просто, як здається на перший погляд.

В жодному разі не використовуйте за розпалювання каміну чи дров'яної печі спеціальну рідину. В оселі це робити дуже небезпечно.

Все залежить від породи деревини. Наприклад, сира осика загорітися не зможе, адже вона буде просто плавитися. А ось хвойні дерева запалити легше, але вони можуть пізніше не горіти. Найкраще розпалюються і горять сирі дрова з берези. Однак вам доведеться набратися терпіння.

Якщо у вас є бодай кілька сухих трісок, обов'язково їх використовуйте для розпалення печі або каміну. Далі можна їх перемішувати з сирою сировиною.

Але коли сухих дров немає взагалі, знадобиться спеціальна схема складання. З середньої частини сирої деревини потрібно відщипнути лучинок та скласти їх у вигляді куреня. Зверху кладуться більші шматки, а всередині - дрібніші. Якщо у вас дрова з берези, можна для розпалення використовувати її кору.

Розпалити також допоможе сухий спирт в таблетках і кілька жмень солі.

Скільки дров потрібно мати на зиму

Якщо ви вже не перший рік опалюєте свій будинок дровами, тоді точно можете порахувати, скільки вам їх потрібно. Але краще додатково зробити запас в такому ж розмірі на випадок, якщо зима буде холодною.

Зробити такий великий запас дров неможливо? Спробуйте додати хоча б невелику кількість додаткової деревини, а потім поповнювати її протягом сезону. Завжди пам'ятайте, якщо минулого року вам вистачило 5 кубометрів дров, не факт, що і цього року буде так само. Наприклад, якщо якість або вологість деревини буде іншою, то вона може не дати такої ж кількості тепла.

Новачкам в цій справі важче. Тому варто запам'ятати, що на опалення будинку площею 100 квадратних метрів потрібно мати не менше 10 кубометрів дров. Однак тут також потрібно врахувати висоту стель, якість утеплення вікон і стін тощо.

В інструкціях до сучасних котлів можна знайти всю необхідну інформацію, яка допоможе вам розрахувати обсяг дров на один сезон.

Тут використовується така формула:

V = 24*Q*S/q*0,01*ККД

В ній:

V – добова витрата дров в кубометрах;

Q – тепловтрати будівлі в кВт;

S – площа будинку в метрах квадратних;

q – питома теплотворність деревини в кВт/куб;

ККД – коефіцієнт корисної дії котла.

ККД можна знайти в інструкції до котла, а питому теплотворність деревини - в Інтернеті.

Завдяки цій формулі можна вирахувати приблизні добові витрати. Після цього просто помножте цифру на кількість днів опалювального сезону (краще брати з запасом).

Як підібрати дрова для печі, каміну чи котла

Як підібрати дрова для печі, каміну чи котла / Фото: Pexels

Найважливішою властивістю для дров'яної печі вважається тепловіддавання. А ось камін встановлюють в будинку задля естетики.

А тому для опалення за допомогою печі краще підходять тверді листяні породи деревини (дуб, вільха, липа, ясен, плодові дерева). Вони відрізняються високим тепловіддаванням і можуть рівномірно довго горіти.

Для каміну дрова підбираються в залежності від того, якого ефекту ви хочете досягти. Для створення приємної атмосфери в домі підходять дуб або бук. Вони яскраво і рівномірно горять, потріскують під час горіння.

А щоб опалити житлові кімнати, вибирайте яблуню чи грушу. Вони будуть виділяти під час горіння приємний аромат. В камін, який використовується лише для прикраси, беруть липу або тополю. Вони погано обігрівають приміщення, але диму не виділяють.

Щоб чистити димохід якомога рідше краще підходять дрова з осики чи вільхи. Вони відрізняються тим, що не мають кіптяви.

А для котла рекомендується вибирати граб і дуб. Непоганими варіантами вважаються груша і яблуня. А від хвойних краще відмовитися.

Які ціни на дрова 2022 року

У процесі вибору дров дуже важливо знайти якісну деревину за доступною ціною. Найдешевша вартість у державних підприємств (лісгоспів). Наприклад, в Чернігівській області дрова можна купити за 600-800 грн/куб, а ось на півдні та заході ціни найвищі - 1100-1200 грн/куб.

Однак не всі лісгоспи можуть запропонувати різноманітні сорта деревини. За дровами у лісництвах часто бувають дуже великі черги, а дрова твердої породи розбирають на місяці вперед. Про доставлення варто домовлятися окремо і вона буває не в усіх підприємств.

Ціни на сайтах, які реалізують деревину у приватному порядку, значно відрізняються. Наприклад, якщо говорити про дубові дрова, які є найкращим варіантом для опалення, то на OLX їх вартість починається від 1200 грн/куб.

На спеціалізованих сайтах ціна для опту та роздрібної торгівлі відрізняється. Наразі ціни починаються від 2100 грн/куб. Також варто врахувати вартість доставлення.

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