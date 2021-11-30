Можуть замерзнути за 40 хвилин: як допомогти вуличним котам взимку

Для тварин у холод чи не найважливішою умовою для виживання є харчування.

Для котів, які живуть на вулиці, температура -15°С є критичною, а для ослаблених тварин цей поріг ще нижче. Насамперед обмороженню піддаються вушка і хвіст, потім лапки, а потім і все тіло. За температури -20°С голодний кіт гине через 40 хвилин.

Про це повідомляється у спільноті уманського благодійного фонду тварин "Серце друга" у Facebook.

"Відразу зауважу, що 70% безпритульних котів не досягають віку 2 місяців. 50% тих, хто залишився, не доживають і до 2 років. Більша їх частина гине саме взимку", - написала авторка допису Руслана Валеріївна.

Жінка зазначає, що допомогти котам взимку можна харчуванням з підвищеним вмістом білка, риб'ячого жиру і введенням в раціон вітамінів E і D. Також слід подбати про будиночок для котів. Він має повинен бути достатньо великим, щоб тварина змогла розвернутися і таким, щоб зберігав тепло, бажано з невеликими дверцями.

"Важливо будиночок підняти над землею, бо більшу частину тепла зазвичай забирає саме земля, а не вітер. І не виганяйте тварин із під'їздів, магазинів, офісів та прибудов на вулицю хоча б у холоди. Найчастіше їм ніде сховатися від вітру та снігопаду, тому вони на смерть замерзають за кілька метрів від теплих будинків. Не будь байдужим!", - просить благодійниця.

Додамо, що у холодну погоду можна купити невеличкий пакетик корму для тварин і взяти із собою. Він не займе багато місця у кишені, коштуватиме не так вже багато, від 6 до 12 грн, але допоможе втамувати голод безпритульному коту чи собаці, і ймовірно, врятувати життя чотирилапого.

Читайте також: