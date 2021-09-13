"Мозковий штурм": ТСН розпочне новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку

Спецкореспондентка ТСН Людмила Бадалян поділиться практичним лайфхаками, як підвищити власну продуктивність та відкрити нові перспективи в житті.

13 вересня о 19:30 в ефірі ТСН на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра спецпроекту "Мозковий штурм". У циклі – 5 сюжетів, у яких покажуть практичні поради та вправи, як ефективно взаємодіяти з власним мозком, аби використати його можливості для власного успіху.

Діяльність людського мозку – топова тема для досліджень у сучасній науці. Нейроменеджмент застосовують у роботі найбільші компанії світу, використовують відомі та успішні люди, про це написано тисячі книг та створено безліч тренінгів. Авторка проєкту та спецкореспондентка ТСН Людмила Бадалян вирішила довести, що "прокачати" власний мозок може кожен, і для цього не потрібно докладати титанічних зусиль. Кожен сюжет спецпроєкту буде присвячений різним функціям мозку. Це – пам'ять, увага, емоції, креативне та критичне мислення. Команда ТСН з допомогою експертів та яскравих героїв продемонструє неймовірні соціальні експерименти, ЩО допоможуть глядачам краще зрозуміти природу роботи людського мозку та навчитися використовувати ці знання для покращення життя.

Вчені вважають, що людина здана з першого разу запам'ятати 7 фактів, утім середньостатистична людина запам’ятовує не більше 3-4. Людина з найфеноменальнішою пам’яттю в Україні Олексій Бессонов розкриє ТСН свої методики покращення пам'яті. В рамках експерименту чоловік попрацює зі школярем, у якого є проблема з запам’ятовуванням, та покаже, які вправи можна робити, щоб впоратися з цією проблемою. Чи вдалося це хлопчику – буде відомо вже сьогодні в ефірі 1+1.

ТСН покаже спецпроєкт про людський мозок

Також глядачі 1+1 познайомляться з надзвичайно емоційною пані, яка абсолютно не в змозі контролювати свої реакції на обставини та події, що перетворює життя її близьких на "шалений атракціон". Вона буде вчитися опановувати свої емоції та поділиться власними висновками після виконаних рекомендацій наших експертів. Людмила Бадалян знайшла жінку, яка одночасно працює на шістьох роботах та має проблеми з увагою, що шкодить продуктивності. У рамках спецпроекту жінка пройде тренінг уваги. А наприкінці журналістка влаштує їй тест на увагу від приватного детектива.

В ефірі ТСН наочно продемонструють, які "викрутаси" може робити з людиною її власний мозок. Це покажуть у практичному соціальному експерименті, його допоможуть провести міми - студенти естрадно-циркового училища. Глядачі на власні очі побачать прийоми та результати впливу на масову свідомість та дізнаються, як не потрапити на гачок подібних маніпуляцій.

Команда ТСН розпитала у людей найрізноманітніших професій, що вони роблять для розвитку креативного мислення та розкриють глядачам готові інструменти та вправи, які можна застосовувати в реальному житті. А у науковців дізналися детальний алгоритм, як вони робили свої відкриття та чи доступні ці методи загалу.

"На сьогоднішній день знання про особливості роботи мозку є надзвичайно важливими у всіх сферах життя людини. Усі вправи, прийоми та тренінги, про які ми говоримо у нашому спецпроєкті, справді працюють. Їх можна сміливо застосовувати, для цього не потрібно нічого, крім бажання. Коли ми розуміємо як працює наш мозок, значно легше використовувати його властивості для покращення власного життя", - розповідає заступниця директора департаменту з нових форматів 1+1 Ольга Кашпор.

Дивіться спецпроєкт "Мозковий штурм" 13-17 вересня у вечірньому випуску ТСН о 19:30 на 1+1 та онлайн на сайті ТСН.ua.

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