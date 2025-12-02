Можлива мобілізація жінок в Україні: у ТЦК пояснили, чи вплине це на перебіг війни

Мобілізація жінок / © ТСН.ua

Реклама

Наразі немає необхідності у масовій мобілізації жінок, це не те поповнення, якого вкрай потребують Сили оборони України.

Таку думку «Телеграфу» висловив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Речник ТЦК пояснив, що його особисті погляди на питання мобілізаційного віку можуть сприйматися як офіційна позиція установи. Тому, за його словами, важливо говорити не про власні оцінки, а про ставлення ТЦК до можливих змін. Він нагадав, що мобілізаційний вік визначає чинне законодавство, а держава вирішує, кого з громадян необхідно залишити в тилу, а кого — направити до війська. Самі ж ТЦК та СП, як підкреслив Істомін, лише виконують свої функції у межах закону та використовують ті інструменти, які надає держава. Тож незалежно від того, чи буде ухвалене рішення про зміну мобілізаційного віку, органи комплектування продовжать виконувати свої завдання.

Реклама

Коментуючи можливість мобілізації жінок, Істомін нагадав, що наразі обов’язковому військовому обліку підлягають лише жінки медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Істомін також висловив сумнів, що саме жінки можуть стати тим підкріпленням, яке кардинально вплине на хід війни. За його словами, будь-яке рішення щодо розширення мобілізації потребуватиме змін у законодавстві.

«Я маю певний сумнів, що жінки — це саме те поповнення, яке конче потрібне Силам оборони і яке змінить хід війни. Відповідно, перш ніж проводити потенційну мобілізацію жінок, потрібно вносити зміни до чинного законодавства України», — сказав Істомін.

Водночас він повторив: незалежно від того, чи будуть ухвалені такі зміни, ТЦК і надалі виконуватимуть завдання, визначені державою.

Реклама

Нагадаємо, раніше представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Україна має готувати все населення, включаючи жінок і чоловіків, до національного спротиву.