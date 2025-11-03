ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
88
1 хв

Можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею: що сталося

Сповільнення пропуску громадян через п/п «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин» пов`язане із впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).

Світлана Несчетна
Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» / © Держприкордонслужба

Можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею.

Про це повідомила Державна митна служба у Facebook.

У зв`язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян через п/п «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин».

Починаючи від 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в’їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.

«Упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску», — йдеться у повідомленні

Зорієнтуватися в ситуації вам допоможе спеціальна карта Держмитслужби, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на кордоні України.

Нагадаємо, польська поліція зафіксувала значне зростання злочинів на ґрунті ненависті проти українців.

