- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
Можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею: що сталося
Сповільнення пропуску громадян через п/п «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин» пов`язане із впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).
Можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею.
Про це повідомила Державна митна служба у Facebook.
У зв`язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян через п/п «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин».
Починаючи від 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в’їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.
«Упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску», — йдеться у повідомленні
Зорієнтуватися в ситуації вам допоможе спеціальна карта Держмитслужби, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на кордоні України.
Нагадаємо, польська поліція зафіксувала значне зростання злочинів на ґрунті ненависті проти українців.